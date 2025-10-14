抗戰勝利校園巡回展首站啟動

“銘記歷史 珍愛和平—紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡回展覽”昨日在佛教茂峰法師紀念中學舉行。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月14日電／據大公報報導，香港大公文匯傳媒集團主辦的“銘記歷史 珍愛和平——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡回展覽”昨日啟動校園巡展，首站設於天水圍佛教茂峰法師紀念中學，期望借此深化抗戰歷史教育、凝聚青少年的國家認同。該校安排各級學生分批參觀展覽，亦有不少同學在小息、午膳等時段主動到場深入瞭解。



有學生分享指，從展板中看到香港於戰時的角色和作用，令其深切體會到中華兒女同舟共濟、共赴國難的精神；亦有學生說，展覽讓他直觀感受戰爭殘酷，更明白安定和平的可貴。



四大主題呈現抗戰史精華



是次展覽早前已於香港會議展覽中心舉辦主展，吸引大批市民觀看。而昨日開始的校園巡展則有全港20間中小學參與，繼茂峰法師紀念中學後，將陸續在麗澤中學、培僑中學、將軍澳香島中學及保良局田家炳小學等學校舉行。



校園巡展精選了主展中最具代表性、最富教育意義的內容，濃縮為33塊展板，生動呈現抗戰歷史中的宏大敘事與動人細節，包括四個部分：第一部分“為了民族解放與世界和平”回顧中華民族抗日救亡的歷史脈絡與艱辛歷程，彰顯中華民族眾志成城的民族精神。第二部分“血濃於水 烽火旌旗”聚焦港澳同胞在抗日救亡中的犧牲與貢獻，展現港澳同胞與內地人民血濃於水的情感連結。



第三部分“文章報國 輿論脊梁——抗戰中的大公報”講述《大公報》在戰火中揭露日軍罪行、報導前線戰況、鼓舞國人士氣、堅定必勝信心的歷史。第四部分“藝魂丹心 鐵線救國─抗戰中的葉淺予漫畫”展示了葉淺予在抗戰期間如何以漫畫為武器，抨擊侵略者、激勵民心。



昨日在茂峰法師紀念中學，中五生何琳是其中一名駐足細看的學生，認為展覽豐富了自己對抗戰歷史的認知，“之前在歷史課本中學過‘全民抗戰’，但並沒具體說明有哪些人參與。在展覽中則提到了工人、海外華僑等。”她指，看展覽讓她深刻體會到中華兒女在艱難時期團結一心，共同奮戰的精神。