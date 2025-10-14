張家港聯誼會會慶　冀促進兩地企業人才融合

香港張家港聯誼會成立15周年會慶昨日舉行。大會宣讀理事會增補名單及青年聯合會架構名單，頒發聘書與授旗。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月14日電／據大公報報導，慶祝中華人民共和國成立76周年暨香港張家港聯誼會成立15周年會慶，昨日（13日）於西九文化區舉行。大會宣讀理事會增補名單及青年聯合會架構名單，並頒發聘書與授旗。



商務及經濟發展局局長丘應樺致辭表示，國家發展為香港繁榮提供堅實後盾，香港須憑自身優勢及“一國兩制”拓展商貿。他指行政長官在施政報告提出整合投資推廣署、貿發局及駐內地辦事處，組建一站式平台，成立內地企業出海專班，協助以香港為平台走向國際，發揮內聯外通作用。他肯定張家港經濟實力，期望聯誼會發揮橋梁作用，促進兩地企業、人才與資源深度融合。



香港張家港聯誼會第三屆理事會會長何彬表示，聯誼會將堅守初心、勇擔使命，把愛國愛港愛家鄉落到實處，全力支持特區政府依法施政，堅定維護香港繁榮穩定。並持續深化兩地交流，促進友誼，為發展添磚加瓦。



張家港市委常委、組織部部長、統戰部部長張莉指出，張家港作為長三角重要節點，潛力巨大，盼聯誼會當好兩地合作領航員、青年交流擺渡人、城市推介代言人。



全國政協委員、香港江蘇社團總會會長姚茂龍表示，相信聯誼會將秉持愛國愛港愛鄉宗旨，團結鄉親、服務會員、培育青年，助力蘇港發展，並與總會攜手支持特區施政，積極參與社會事務，為香港繁榮穩定貢獻力量。