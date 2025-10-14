【
大
中
小
】 【
打 印
】
中央巡視組原副部級巡視專員許傳智接受調查
http://www.CRNTT.com
2025-10-14 16:40:52
中評社北京10月14日電／據新華社報導，中央巡視組原副部級巡視專員許傳智涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
雲南迪慶藏族自治州委原常委格桑納傑被雙開
(2025-10-14 16:40:15)
雲南人民檢察院原副檢察長韓躍先被開除黨籍
(2025-10-14 16:39:48)
河南信陽人大常委會副主任周哲被開除黨籍
(2025-10-13 16:14:11)
雲南省麗江市委副書記、市長李剛被查
(2025-10-11 16:59:16)
山西省委原副書記金湘軍被開除黨籍和公職
(2025-10-11 16:16:02)
河南濮陽政府黨組成員蔡洪峰接受審查調查
(2025-10-11 16:04:18)
各地紀檢監察機關持續糾治作風頑疾
(2025-10-11 13:24:56)
中國華雲氣象科技集團總經理受賄獲刑十一年
(2025-10-11 13:24:19)
駐中國建築紀檢監察組破解供應鏈監管難題
(2025-10-10 15:15:34)
新疆社會科學院原黨委委員楊小林接受調查
(2025-10-10 14:49:28)