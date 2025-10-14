】 【打 印】 
中央巡視組原副部級巡視專員許傳智接受調查
　　中評社北京10月14日電／據新華社報導，中央巡視組原副部級巡視專員許傳智涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

