海南警方發布4個串通投標犯罪典型案件

中評社北京10月14日電／據新華社報導，記者從海南省公安廳獲悉，近年來，海南省公安廳會同紀檢監察等部門嚴厲打擊串通投標違法犯罪活動，成功偵破一批典型案件。



“組團”串通投標，擾亂市場秩序。2023年8月以來，王某組織一職業串通投標犯罪團夥，通過聯絡大量企業參與涉公共工程領域項目投標，幫助有意向中標的企業獲取項目。該團夥以串通投標手段非法獲取“某產業園”“某中心”等9個房屋市政項目，從中牟取暴利，嚴重擾亂海南招投標市場秩序。目前，該案件已移送檢察機關審查起訴。



使用“木馬”竊取數據損害投標人利益。2023年10月以來，犯罪嫌疑人餘某某等人通過在參與投標企業電腦中植入木馬軟件的手段，非法竊取其他投標企業的報價數據後進行數據分析，測算最優投標報價，並結合組織聯絡企業參與陪標，幫助有意向中標的企業獲取項目，從中非法牟利。目前，案件正在進一步偵辦中。



非法“中介”串通投標。2025年6月，犯罪嫌疑人劉某為了讓自己入股的企業中標某項目，找到犯罪嫌疑人梁某某幫忙聯繫多家企業參與投標，最終幫助自己的企業違法中標該項目，涉案金額3000餘萬元。目前，該案件已移送檢察機關審查起訴。



專家收好處費，評分打高分。2023年以來，某公司業務經理周某等3人為中標A項目，多次找到項目招標方總經理劉某，在項目開標前與劉某串通，劉某授意王某等3名專家給予傾向性評分。周某還聯繫犯罪嫌疑人李某作為中間人聯絡其他評標專家，承諾項目中標後給好處費。項目開標當日，王某等5人進入評標專家組，在評標環節給予周某所在的公司最高分，幫助該企業中標A項目。目前，該案已經法院依法審判。



海南省公安廳有關負責人表示，海南警方將持續保持對公共工程領域串通投標犯罪的嚴打高壓態勢，堅決維護招投標市場秩序。