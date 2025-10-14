雲南人民檢察院原副檢察長韓躍先被開除黨籍

中評社北京10月14日電／據新華社報導，雲南省紀委監委14日通報，日前，經雲南省委批准，雲南省紀委監委對雲南省人民檢察院原副檢察長韓躍先嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，韓躍先身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，以串供、偽造證據的方式對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受管理和服務對象的禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違背組織原則，在組織進行談話時，不如實向組織說明問題；利用職務影響，將應當由本人支付的費用由他人支付；利用職務便利為他人在工程承攬等方面謀取利益，非法收受巨額財物。



韓躍先嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄罪、徇私枉法罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予以嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經雲南省紀委常委會會議研究，決定給予韓躍先開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。