港城大主席獲哈薩克國立科技大學榮譽教授銜

魏名成獲頒授榮譽教授銜。（圖片來源：文匯網） 中評社北京10月14日電／據文匯網報導，香港城市大學校董會主席魏名成昨日（13日）榮獲哈薩克國立科技大學頒授榮譽教授銜，以表彰他在推動和帶領港城大與“一帶一路”地區大學在教學、研究及學術交流方面的卓越貢獻。



哈薩克國立科技大學是哈薩克共和國歷史最為悠久的高等學府之一，並在獨立教育質素認證與評級機構IQAA的排名中位居榜首。該校於昨日舉行教務委員會特別會議，由校長Meiram Begentayev主持榮譽教授銜的頒授儀式。他盛贊魏名成是一位高瞻遠矚的傑出領袖，熱切期盼雙方能進一步深化合作，攜手推動創新與國際化，為全球培育更多具備國際視野的未來人才。



魏名成表示，這項殊榮充分體現國際社會對港城大致力推動國際化，尤其是在“一帶一路”國家建立合作夥伴關係的高度認可，強調港城大將繼續擔當國家、亞洲乃至全球之間的重要橋梁，促進全球頂尖學者及菁英學子的深度交流與互動。



魏名成自今年1月1日起出任港城大校董會主席，積極帶領港城大深化與全球多所頂尖學府的合作，包括加強與英國劍橋大學等世界知名學府的合作夥伴關係。在“一帶一路”國家的影響力方面，今年在哈薩克國立科技大學設立“港城大研究與創新研究院”。魏名成亦多次率領大學高級管理層，拜訪科威特、土耳其、阿塞拜疆等國家的高等教育部門，開拓多項具有重要意義的合作契機。



