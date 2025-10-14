香港出海專班首次開會　助內地企業拓展海外

商務及經濟發展局局長丘應樺。（圖片來源：文匯網） 中評社北京10月14日電／據文匯網報導，​由商務及經濟發展局局長丘應樺督導的內地企業出海專班（出海專班）今日（14日）召開首次督導委員會會議。為更好支援內地企業“出海”，2025年《施政報告》提出整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署、香港貿易發展局及香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立出海專班，主動招攬有意拓展海外業務的內地企業以香港為平台“出海”。出海專班已於十月六日正式啟動。



丘應樺表示：“出海專班旨在為內地企業搭建通往世界的橋梁，匯聚各界專業人士的力量，讓更多內地企業以香港為跳板，有序成功走向世界。專班將加強跨政策局、跨部門、跨機構、跨界別的合作，為內地企業積極提供更全面快捷的支援平台。”



他續說：“結合一眾合作夥伴的全球網絡與豐富經驗，出海專班定能為內地企業提供全方位支援，在配合國家鼓勵內地企業‘出海’的政策和方向下，協助這些企業拓展國際業務，並轉化為香港經濟的新動能，進一步鞏固香港作為國際商貿樞紐的地位。”



督導委員會在今日的會議上通過其職權範圍，並討論出海專班的未來工作策略，以及相關宣傳推廣工作。



出海專班督導委員會成員包括：商務及經濟發展局局長（主席）商務及經濟發展局常任秘書長政制及內地事務局常任秘書長財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）創新科技及工業局常任秘書長香港貿易發展局總裁香港金融管理局總裁香港交易及結算所有限公司集團行政總裁香港生產力促進局總裁香港出口信用保險局總監投資推廣署署長。