香港紅十字會醫護義工分享加沙救援經歷

圖左至右分別為香港紅十字會義工醫生歐耀佳、紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻、香港紅十字會國際及賑災主管程德君、香港紅十字會義工醫生鄒有銘。（圖片來源：文匯網） 中評社北京10月14日電／據文匯網報導，新一輪巴以衝突持續超過兩年，導致超過6.7萬人喪生。加沙約9成人口流離失所，更陷入饑荒，超過50萬人因饑餓及赤貧，面臨死亡威脅。人道危機日趨嚴峻，巴勒斯坦紅新月會與紅十字國際委員會一直堅守崗位。加沙南部拉法的紅十字國際委員會戰地醫院，2024年5月起為傷病者提供醫療服務，香港紅十字會派出6名醫護義工、合共9人次前往戰地醫院支援。



香港紅十字會3名醫護義工，醫生歐耀佳、鄒有銘及護士梁偉賢親赴加沙，在紅十字國際委員會的戰地醫院提供緊急醫療服務，協助照顧及治療傷病者。其中歐耀佳及梁偉賢更3度前往當地支援。香港紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻認為，義工的行動體現人道精神，“每位醫護義工的救援初心是盡己所能，拯救每個寶貴生命，減輕人類苦難，其行動是人道精神的真實寫照。”



香港紅十字會國際賑災及服務主管程德君亦感謝義工的無私奉獻，“即使作為人道工作者及醫護人員，要前往武裝衝突地區執行救援任務，難免有掙扎及顧慮，我由衷敬佩本會醫護義工所展現的勇氣。”



歐耀佳今年9月完成第3次加沙任務，回想3次經歷，每次也有不同領悟：“一名警衛人員冒險徒步8小時回家探望被炮火波及的家人。即使交通中斷、家園被毀，這些同僚仍堅守崗位，守護生命與尊嚴。”



鄒有銘去年赴加沙，對近在咫尺的炮火有深刻體會：“作為急症醫生，我在加沙戰地醫院的任務為期6星期，期間隨時待命，爭取第一時間救治傷者。醫院曾經在短時間內接收40多名重傷者；我們亦經歷過炮火逼近的夜晚，與同僚躲在床下以沙包掩護，又或逃進貨櫃，直至環境回復平靜才外出。”



榮獲“南丁格爾獎章”護士梁偉賢透過影片分享其人道救援初衷，“10多年來，我始終提醒自己勿忘初心，那就是盡己所能，去照顧和幫助每一位有需要的人。”三赴加沙，民眾背負的傷痛教其印象深刻，“我們曾搶救一名重傷的16歲少年，惟未能挽回他的生命。移送遺體時，一位滿身是傷、30多歲的女士剛好經過，發現躺著的竟是自己兒子，她緊緊抓著兒子的遺體，不願離開。然而該名母親的傷勢嚴重，必須立即搶救，我們只能忍痛將母子分開。令人心碎的是，這位母親因即將接受手術，甚至無法出席兒子兩天後的葬禮，那次便是兩人的最後一面。”梁偉賢強調，加沙的人道災難需要世界持續關注。