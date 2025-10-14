中方回應美對華造船業301調查限制措施落地

中評社北京10月14日電／據商務部網站：商務部新聞發言人就美對華造船等行業301調查限制措施落地答記者問。



有記者問：美東時間10月14日，美國依據所謂301調查結果，正式對中國海事、物流和造船領域實施港口費等限制措施，請問中方對此有何回應？



答：美方措施是典型單邊主義、保護主義行為，嚴重違反世貿組織規則，違背《中美海運協定》平等互惠原則，賦予相關國家航運和造船企業不公平競爭優勢，構成對中國航運、造船等產業的歧視性做法，嚴重損害中國相關產業利益。中方對此強烈不滿，堅決反對，已於10月10日宣布將對涉及美國旗、美國造、美國公司擁有、參股或經營等美國元素的船舶收取特別港務費。



美方措施不僅影響全球供應鏈穩定、大幅提高國際貿易成本，也會推高美國內通脹，損害美港口競爭力和就業，影響美自身供應鏈安全和韌性。美方產業界對此也有很多反對聲音，充分顯示出美方做法損人不利己，無益於自身造船業發展。



為進一步維護中國相關產業利益，中方有關部門根據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》《中華人民共和國國際海運條例》等有關規定，將部分協助、支持美方相關調查活動的企業列入反制清單，對美國及部分國家和企業危害我國航運、造船等相關產業安全發展利益的行為發起調查。在調查實施過程中，中方將秉承公開、公平、公正原則開展執法和調查，充分保障各利害關係方權利。



中方在相關問題上的立場是明確的、一貫的，打，奉陪到底；談，大門敞開。中方敦促美方糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等對話協商方式解決雙方關切的問題。