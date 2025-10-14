遊客擾橋咀洲生態　李家超：研護生態強管理

中評社北京10月14日電／據文匯網報導，剛剛過去的內地國慶中秋黃金周期間，大批遊客訪港旺丁又旺財，惟西貢橋咀洲一帶出現亂拋垃圾、騷擾野生動物等不良行為，引起市民不滿。行政長官李家超今日（14日）出席行政會議前見記者時表示，特區政府重視環境保護，會加強管理，確保環境受到必需保護，政府會總結經驗做好旅遊及保育的平衡。



李家超表示，政務司司長已於黃金周之前統籌各部門，確保旅客秩序安全、體驗良好，認為達到預期成效。他說，香港有很多環境生態優質的地方吸引到本地市民及旅客，政府重視環境保護，會加強管理，確保環境受到必需保護，同時取得平衡。政府在預期出現大批旅客的日子會作提前部署，如在熱門郊野地點進行聯合行動、樹立更多告示板，呼籲旅客保護環境；政府亦會做好景點清理，打擊違規行為。政府會加強生態保育，相關部門正研究為郊野地點評估承受上限，制定相應管控措施、加強管理，檢視不同地點的交通安排作長遠規劃。



李家超強調，政府會加強保護海洋生態，漁護署正全面研究考慮將部分生態重要地點納入海岸公園保護範圍的可能性。他亦表示宣傳教育相當重要，政府會通過社交平台，向旅客宣傳保護環境的訊息，漁護署會繼續從不同途徑呼籲郊野人士及遊客遵守保護生態的要求。漁護署已採取針對行動，對來往橋咀島的街渡營辦商、浮潛活動人士及旅客作宣傳教育。