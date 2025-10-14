總統離境　馬達加斯加政局再現危機

中評社北京10月14日電／馬達加斯加總統拉喬利納13日晚經由社交媒體發表國內政局惡化以來的首次視頻講話，表示因人身安全受到威脅，目前已轉移至“安全的地方”。



新華社報導，這是11日馬首都塔那那利佛一處軍營發生嘩變後，拉喬利納首次公開露面。他在社交媒體平台“臉書”直播的視頻中說，自從9月25日以來，一直有奪取他性命的企圖和政變。“一群軍人和政客策劃謀殺我，”他說，“我被迫找到一個安全的地方保住自己的性命”，但沒有透露自己究竟藏身何處。



拉喬利納在視頻中說，自己正在“履行職責”，致力於解決國內面臨的供電難題。他同時強調，必須在遵守憲法的前提下化解當前危機，“這是唯一途徑”。



此前有媒體報導說，拉喬利納已於12日乘坐法國軍機離開這個位於非洲東南部的印度洋島國，但法國官員尚未向法新社確認這一消息。法國總統馬克龍對馬達加斯加局勢表示關注，但拒絕確認上述消息。他說，馬達加斯加的憲政必須得到維護。



自9月25日起，馬達加斯加首都塔那那利佛等多座城市爆發大規模示威遊行，以抗議頻繁發生的缺水斷電。多地出現商鋪、民宅、企業遭搶劫和縱火等暴力事件，造成人員傷亡及財產損失。起初抗議頻繁斷電斷水的示威遊行後來演變為對現政權，特別是針對拉喬利納的更廣泛的抗議運動。



9月29日，拉喬利納宣布解散政府，終止總理以及所有政府成員的職務，並代表政府向民眾致歉，承認許多需求和期望“未得到滿足或充分考慮”。10月6日，拉喬利納任命了新總理，強調新總理必須幫助該國“恢復秩序”並重獲民眾信任，盡快解決供水供電問題。

