狂飆超76%！白銀漲幅超黃金

市場擔憂情緒緩解 13日美國三大股指全線收漲



當地時間周一，隨著美國白宮方面不斷緩和此前有關加征關稅並激化貿易局勢的言論，市場擔憂情緒緩解。投資者逢低買入，上周五顯著下跌的芯片股和相關科技股普遍反彈，推動美國三大股指周一全線收漲。截至收盤，道指上漲1.29%，標普500指數上漲1.56%，納指上漲2.21%。



13日國際金價大漲超過3% 首次突破每盎司4100美元關口



貴金屬方面，受美國白宮近日有關加征關稅言論、美國聯邦政府“停擺”持續，以及市場預計美聯儲未來將多次降息等因素推動，國際金價周一大漲超過3%，首次收於每盎司4100美元關口上方。截至收盤，紐約商品交易所12月黃金期價收於每盎司4133.0美元，漲幅為3.31%。



13日倫敦現貨白銀價格創盤中歷史新高



受金價飆升的帶動，白銀價格今年以來快速上漲。周一，因倫敦實物白銀庫存已降至多年來低點，市場出現逼空行情，推動現貨白銀價格一度漲至每盎司52.56美元，創盤中歷史新高。從歷史表現來看，金銀價格比近40年均值約為59比1，而金價近期快速上漲，使得金銀價格比短期達到了約80比1的高位，意味著白銀價格被相對低估，部分投資者看好銀價修復空間，因而做多白銀。不過，高盛的最新研報提示投資者謹慎對待白銀價格大漲。研報指出，白銀缺乏央行買盤的支撐。短期內，白銀價格存在更大波動性和下行風險。截至周一收盤，倫敦現貨白銀收於每盎司52.27美元，今年累計上漲76.53%，累計漲幅超過黃金。

