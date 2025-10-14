入境處首九月接2600宗港人外游求助

中評社北京10月14日電／據文匯網報導，入境處表示，今年1到9月，“協助在外香港居民小組”收到2609宗求助個案，其中1272宗涉及旅行證件，比去年同期少195宗，減少一成三，處方相信是與過去一年加強宣傳有關；最多港人求助的國家是日本，其次是英國及韓國。



入境處總入境事務主任謝振鋒指，小組會透過中國駐外使領館協助受影響港人辦理臨時旅行證件，一般約1至2天便可領取臨時證，但要留意使領館的開放及辦理時間。



總入境事務主任謝振鋒提醒市民要注意“機艙老鼠”，雖然有關個案並非特別增加，但處方近期收到市民求助指，懷疑搭飛機期間被人偷竊，呼籲要小心財物及證件，減少被人偷走的機會，出發前亦要影印旅行證件，以便在海外報失。



謝振鋒提到，市民要留意買的旅遊保險承保範圍，例如包不包括坐熱氣球等高風險活動的醫療開支；自駕游要注意當地的交通規例；“打卡”前要留意當地的文化風俗，避免惹上官非。他又說，在海外玩無人機越來越普遍，但要注意不要拍攝到軍事禁區及要否預先申請許可。



入境處1868求助熱線，方便身處境外的市民在有需要時求助。入境處創作了一本兒童繪本，取材自1868熱線過往20年較常遇見的個案類型。希望協助兒童自小認識國家領事保護和外游安全，處方早前已向部分學校派發繪本，又會到大專院校舉辦講座講解有關資訊。