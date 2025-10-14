中歐北極快航航線首艘貨船抵達英國

中評社北京10月14日電／歷時20天，中歐北極集裝箱快航航線首艘貨船13日晚抵達英國費利克斯托港。該艘貨船從寧波舟山港出發，滿載約4000個標準箱，將陸續在英國、德國、波蘭和荷蘭的港口完成卸載作業。



新華社報導，負責該航線的海傑航運（香港）有限公司首席運營官李曉斌在集裝箱卸載現場介紹，中歐北極快航航線的海況溫度適合運輸熱敏貨物和時效性要求較高的商品。該艘貨船主要運輸以新能源汽車、鋰電池、光伏產品為代表的“新三樣”商品。



據瞭解，中歐北極快航取道北極東北航道直達歐洲。10月8日，在離開該航道後，船舶在挪威海域遭遇風暴“艾米”，為保障安全減速航行，較計劃晚兩天抵達費利克斯托港。相比中歐班列約25天、蘇伊士運河航線約40天以及好望角航線約50天的航期，該航線具有明顯時效優勢。



船長鐘德生在接受新華社記者採訪時表示，全體船員順利抵達目的地令人激動。公司早在三年前就開始為該航線做準備，升級了船舶硬件設備，也對船員們進行了系統培訓。



作為“冰上絲綢之路”核心承載通道之一，中歐北極快航所經的北極東北航道是連接東亞與歐洲的新興國際航運線路，對優化全球供應鏈、促進沿線經貿合作具有重要價值。據介紹，海傑航運計劃於2026年投入更多冰區加強型船舶運力，初步實現夏季通航區間的固定航線布置。

