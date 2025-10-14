香港推兒童繪本　普及領事保護與外游安全

《阿邦的夢想國之旅》故事分享會。（圖片來源：文匯網） 中評社北京10月14日電／據文匯網報導，為培養兒童對國家領事保護與外游安全的認知，香港特區政府入境處早前推出兒童繪本《阿邦的夢想國之旅》，並已於新學年起派發至全港500多間小學及900多間幼稚園。繪本特別設計一大一小兩種尺寸，以適應不同學習場景。入境處上周舉辦故事分享會，邀請憑《破·地獄》榮獲第61屆亞太影展及第43屆香港電影金像獎最佳女主角的衛詩雅，到香港小童群益會樂致幼稚園（將軍澳），以該繪本為孩子們講述故事，透過輕鬆有趣的方式傳遞知識。



衛詩雅在開始講故事前，詢問孩子們曾否去過旅行，大家紛紛告訴她自己去過的地方。她遂以繪本主角“1868大使——阿邦”與朋友小森、小悠的旅程為主線，講述他們在旅行中遇到的各種情境，如遺失旅行證件、意外受傷等，以分享外游安全小貼士，讓孩子從小學習旅行中遇到困難的應對方式，並以問答形式與孩子親切互動。



衛詩雅又提醒大家，出發前應購買旅遊保險，告知家人或朋友行程，並留意當地情況，更要隨身攜帶護照。同時要熟悉當地交通規則，與家人共同遵守；如遇下雪等情況，切勿勉強下山。最後，孩子們齊聲朗讀口號“1868記低先出發”，現場氣氛熱烈。



衛詩雅表示，從未試過為這麼多小朋友講故事，今次將“1868”——入境處“協助在外香港居民小組”的24小時求助熱線等相關信息帶給公眾，對她而言是非常有趣的體驗。她指事前在家中已認真練習如何說好故事，故不特別緊張，自信能與孩子愉快互動、迅速獲得他們的喜愛。



在故事會結束後，總入境事務主任（國際協作）謝振鋒分享指，今年首9個月，“協助在外香港居民小組”共接獲約2600宗求助，最多為遺失旅行證件，約1270宗，占整體近一半，較去年同期1467宗下降約一成；其餘多是患病入院及交通意外等事宜。最多港人求助的涉事國家前三名為日本、英國和韓國。



謝振鋒提醒市民外游前應“超前準備”，謹記五大外游貼士：第一，妥善保管旅行證件及個人財物，不僅在旅遊景點要提防扒手，也須留意機艙偷竊，重要物品應貼身攜帶。第二，注意旅遊保險是否涵蓋高危活動，參與活動前應量力而為，注意安全及身體狀況。第三，自駕游時務必遵守當地交通規則。第四，尊重當地文化及拍攝規定，避免打擾他人或觸犯法例。第五，使用無人機前，應瞭解當地是否允許拍攝或需申請許可，以免誤闖法網。