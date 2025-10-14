江蘇新發現一處大型鍶礦

中評社北京10月14日電／江蘇省地質局貫徹新一輪找礦突破戰略行動再獲重大成果，新提交了南京溧水一處大型鍶礦床，並發現了溧水盆地鍶礦的第二找礦空間。



江蘇省南京市溧水區麻山頭-西湖村鍶礦普查項目由省地質調查研究院（簡稱“省地調院”）具體承擔實施。項目團隊深耕溧水盆地鍶礦勘查，經礦產資源儲量評審，鍶礦（天青石）礦石推斷資源量545.55kt，礦物量265.40kt，SrSO₄平均品位48.65%。這也是在江蘇省溧水火山岩盆地東北部，繼後方村大型鍶礦床後又一新的重大發現。



鍶礦是江蘇省重要特色礦產資源。鍶作為重要的稀有金屬，廣泛應用於特種陶瓷材料、磁性合金製造業等領域。針對溧水地區鍶礦勘查工作程度高，地表第四系覆蓋廣、人為活動影響大等難題，江蘇地質工作者們跳出傳統勘查思維，圍繞鍶礦成礦規律，從溧水盆地構造演化史、各級斷裂構造力學性質、演化過程及從屬關係等方面展開研究，提出了開太—白馬山基底斷裂下降盤存在第二賦礦空間的深部找礦新認識 。在此認識的指導下，於麻山頭地區成功新發現5條隱伏鍶礦體，提交了1處大型鍶礦床，為今後溧水盆地鍶礦勘查指明了方向。



溧水盆地東北部是江蘇省重要鍶礦資源礦集地，已發現大中型鍶礦床4處，同時項目組在工作區還新發現多條隱伏銅、鉛鋅、硫鐵礦體，結合本次總結的成礦規律，提出了鍶、銅、鉛鋅多金屬綜合找礦新思路。