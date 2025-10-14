外交部駐港公署辦廉署反貪科技課程歡迎活動

外交部駐港公署為香港廉政公署國際反貪涉外培訓班舉辦歡迎活動（來源：外交部駐港公署網站） 中評社北京10月14日電／文匯網援引外交部駐港公署網站消息，10月13日，外交部駐港公署舉辦香港廉政公署“人工智能與科技應用之反貪專業課程”歡迎活動。花有副特派員、香港特區廉政專員胡英明出席並致辭。聯合國毒罪辦代表，特區副廉政專員丘樹春，來自阿塞拜疆、韓國、黑山、印度、沙特等17個國家反腐敗機構官員，以及內地和港澳執法部門官員共50餘人參加活動。



花有副特派員在歡迎活動致辭中表示，反腐敗是各國的正義事業，也是全球治理的重要議題。中國方案不斷為反腐敗事業注入強勁動力，“全球治理倡議”為解決腐敗難題提供了一把鑰匙，“中央八項規定”為全球廉潔治理提供了實踐思路，其成功經驗具有世界意義。加強國際合作是反腐敗的必由之路，中國積極履行《聯合國反腐敗公約》義務，開展國際追逃追贓合作。中央政府將繼續發揮香港法治優勢，支持各國反腐敗能力建設。



香港廉政專員胡英明表示，感謝中央政府對特區廉政公署的大力支持。廉署持續加強與各國反腐敗機構的合作交流，依托國際廉政學院，為全球反腐敗機構人員提供專業培訓，成果頗豐。廉署將繼續講好香港廉政故事，助力構建廉潔公正世界。