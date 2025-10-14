習近平會見冰島總統托馬斯多蒂爾

10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的冰島總統托馬斯多蒂爾。（圖片來源：外交部網） 中評社北京10月14日電／據新華社報導，2025年10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的冰島總統托馬斯多蒂爾。



習近平指出，中國和冰島建交54年來，堅持相互尊重、互利合作，兩國關係取得的豐碩成果充分證明，不同國情國家完全能夠超越社會制度等差異實現互利共贏。中國重視發展同冰島的關係，願同冰方加強交往、深化合作，為兩國人民帶來更多福祉。



習近平強調，中冰雙方要繼續尊重和支持各自選擇的發展道路，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。深化經貿、地熱、醫療健康等領域務實合作，共同推進綠色轉型、應對氣候變化。加強旅遊、教育等方面人文交流，增進兩國人民友誼和相互理解。中國和冰島都支持多邊主義，支持以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，雙方要密切溝通和協調，共同致力於通過對話協商解決國際爭端，推動構建更加公正合理的全球治理體系。要以全球婦女峰會成功召開為契機，促進全球婦女事業不斷發展。



托馬斯多蒂爾表示，祝賀中國成功主辦全球婦女峰會，感謝中方熱情接待，給予冰島這樣一個小國充分尊重。冰島高度讚賞中國為促進世界婦女事業作出的重要貢獻，願同中方加強溝通合作，促進世界婦女全面發展。冰島和中國長期友好，雙邊關係強勁有力，貿易、地熱、旅遊等領域合作成果豐碩。冰方高度重視冰中關係，願同中方繼續拓展合作空間，密切人文交流，推動兩國關係得到更大發展。面對動蕩不安的世界，中方為應對全球性挑戰展現了領導力，冰方願同中方加強溝通和協調，共同應對全球性挑戰。



雙方發表《中華人民共和國和冰島關於進一步加強地熱和綠色轉型合作的聯合聲明》。



王毅參加會見。