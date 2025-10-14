韓國出現涉華不實信息　中國駐韓大使回應

中評社北京10月14日電／中國駐韓國大使戴兵13日在首爾表示，針對近期韓國國內出現的涉華不實信息，相信韓國民眾能夠明辨是非，希望韓國媒體也能直面問題本質，尤其不應出於政治目的散佈謠言。



戴兵在2025中韓媒體合作論壇上發表致辭時說，中韓互為重要近鄰和合作伙伴，兩國友好交往源遠流長，現實利益深度相融。無論過去、現在還是未來，加強友好合作始終是最符合兩國和兩國人民根本利益的明智選擇。在兩國元首戰略引領下，中韓交往合作重趨活躍，雙邊關係迎來改善發展的機遇。雙方都需要與時俱進地重新認識彼此，推動中韓關係再回首、再認識、再出發。



戴兵表示，深入瞭解彼此，才能真正做到雙方增進互信、排除干擾、深化合作、相互成就。他在致辭中從四個方面介紹了當下中國的發展面貌：一是經濟蓬勃發展、社會長期穩定，14億中國人正共同走向現代化；二是堅持創新引領、綠色賦能，新質生產力加速形成；三是堅持開放包容、合作共贏，為世界經濟增長作出重要貢獻；四是堅持獨立自強、胸懷天下，堅定維護國際公平正義。



戴兵說，韓國各大媒體每天都在報導關於中國的新聞，這體現了韓國各界對中國和中韓關係的高度關注，但也有些涉華新聞謬之千里。雙方媒體應本著相互尊重、公正客觀的態度報導彼此。要防止“內病外治”，個別勢力和媒體出於政治目的，編造如“中國干涉韓國選舉”等政治謊言，煽動厭華情緒，時至今日，一些勢力為了攻擊對手，仍在大肆散播針對中國和中國人的謠言。玩這種政治遊戲是危險的、不負責任的。



戴兵強調，相信韓國民眾具備明辨是非的能力，並希望韓國媒體能夠直面問題的本質。他表示已注意到近期已有韓國媒體發聲，呼籲勿將中國因素引入政黨爭鬥，並對此表示肯定。



戴兵表示，當前，中韓年人員往來達七八百萬人次，兩國旅居對方國家的僑民也超過百萬人。雙方交往中難免出現一些個案，這不應被放大為普遍問題，更不能激化為針對對方的歧視排外。希望韓國媒體謹慎對待，為兩國關係改善發展提供正能量。



2025中韓媒體合作論壇13日在韓國首爾舉行，兩國近百名媒體代表、外交使節、專家學者和企業界人士參加會議。