港首誕AI機械人平台　識自己取貨執枱

中評社北京10月14日電／據文匯網報導，2025年施政報告提出以人工智能（AI）作為香港未來核心產業，並大力推動AI產學研深度融合，香港各大學也積極開展各個具開創性與突破性的科研項目。香港中文大學的InnoHK香港物流機械人研究中心，昨日宣布推出全港首個自主研發的人工智能機械人平台。該平台由基於視覺語言模型（VLM）的雙臂具身人工智能操作系統，以及LY1四足機械人構成，融合高靈活度機體與智能操作能力，展現先進的感知、決策與硬件執行技術，可廣泛應用於物流、零售、工業自動化等多個領域，在零售、倉儲以至餐飲業環境中，能實現自主分析取貨及整理餐桌等任務，助力智慧城市發展。



香港中大香港物流機械人研究中心昨日舉行發布會，邀請特區政府創新科技及工業局局長孫東、創新科技署署長李國彬及副署長哈夢飛到場，參觀多項最新研發成果並聽取技術講解。中心總監劉雲輝介紹，該中心透過本地團隊自主研發，涵蓋電機、驅動系統、結構設計等關鍵環節，並在“集成智能”領域取得顯著成果，成功孵化四家相關企業，說明香港亦同樣具備具身智能機械人自主研發與製造能力，並不遜色於國際水平。



3D相機“慧眼”年底推出市場



是次發布的具身智能系統基於VLM技術，整合中心各項自主研發部件，包括3D相機“慧眼”、AI智能雙臂操作平台及LY1四足機械人，當中的“慧眼”將率先在今年底推出市場。除了硬件，中心更開發了機械人“大腦”——集成通用AI大模型的智能操作系統。該系統融合動作對齊、空間感知、外部檢測、推理規劃與決策一體化等功能，使機械人能透過攝像頭感知場景，結合人類指令與參考圖像，通過AI演算法理解並規劃複雜任務，最終生成運動軌跡執行操作。



現場演示的“整理餐桌”任務中，機械人能透過VLM系統識別餐具、面包等物品，並按照圖片指令，自動分解任務步驟，將各物件精準擺放至指定位置，展現出流暢的智能決策與執行能力。而在商店場景中，AI智能機械人的雙臂亦能進行複雜協作，實現自主辨識在貨架上選取合適貨品的能力。