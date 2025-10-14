私醫條例擴規管生效　1500間診所須領牌

中評社北京10月14日電／據文匯網報導，香港特區政府分階段落實私營醫療機構監管計劃，《私營醫療機構條例》（第633章）（《條例》）下有關規管診所及小型執業診所的規管制度昨日（13日）起生效，衛生署同日開始接受診所牌照申請，以及接受小型執業診所提交發出豁免書的要求。目前全港約有5，000間執業診所，預計約3，500間診所符合資格獲得豁免書，即約1，500間診所（約30%）需要申領牌照。衛生署私營醫療機構規管辦公室主任麥懷禮指出，現時一些醫療機構營運人並非醫護人員，未必充分瞭解醫護常識，《條例》規管該類集團式或法團式經營的診所，更有效保障病人安全。無牌經營診所一經定罪，可被判罰款10萬元及監禁3年。醫療衛生界立法會議員林哲玄指出，《條例》釐清了責任，醫生與病人均受惠。



在《條例》下，無論醫科或牙科診所都要申領診所牌照，牌照有效期不多於5年。持牌人亦要遵守《條例》、牌照條件，以及《診所實務守則》，包括導致病人永久喪失功能或死亡等情況的事件須呈報、結業前六星期要向衛生署提出等，但不多於5名醫生或牙醫的小型執業診所可以申領豁免書。



持牌人要為診所運作負上全部責任，並要為診所委任一名在香港註冊至少4年的醫生或牙醫作醫務行政總監，負責診所日常管理。



嚴重違規可釘牌



衛生署會巡查診所，確保其符合條例和實務守則要求。如有違規將採取行動，輕則勸喻、書面警告，重則會停牌，署方會適時公布嚴重違規事件。



“診所”定義包括不會提供住宿醫療服務、病人不能持續逗留超過12小時的醫療處所，並以2018年11月30日或之前已經運作為界，當日之後運作的診所需要申請“正式牌照”，提交文件後大約15個工作天就可獲發牌。在該日前營運的診所，可於即日起至明年4月13日提交診所牌照申請。衛生署會按情況考慮發出暫准牌照，初步預計過渡性安排至少6個月，會視乎診所申請情況再公布罰則生效日期。