沙姆沙伊赫峰會留給“和平”的四個問號

10月13日，在埃及沙姆沙伊赫，埃及總統塞西在峰會上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月14日電／據新華網報導，多個國家和國際組織領導人13日晚在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行峰會，聚焦加沙地帶停火第一階段議題。埃及、美國、卡塔爾和土耳其四國元首簽署一份文件，以擔保方身份承諾支持加沙停火協議落實。



專家指出，這場峰會以及會前簽署的加沙地帶停火協議給巴以和中東地區留下諸多疑問。“隧道盡頭的光”尚未顯現，“衝突黑手”也並未消失，通往持久和平的道路依然充滿曲折險阻。



三個細節引發關注



這場峰會的幾個細節引發國際觀察人士和各國媒體關注。



細節一，峰會有20餘國領導人參會，包括巴勒斯坦總統阿巴斯和多位歐洲國家領導人等，但加沙衝突的當事方巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列的領導人均未出席。中東地區重要國家沙特和阿聯酋只是派出代表參會。伊朗則未派代表。



細節二，英媒披露，峰會開始前，各國領導人在接待室等待幾個小時才等來美國總統特朗普。對於如何實現美方此前提出的“20點計劃”中下一階段安排，特朗普在峰會期間沒有提供任何具體答案，只是稱一些與會領導人有意加入為戰後監管加沙治理設立的所謂“和平委員會”。



細節三，白宮公布的峰會簽署文件顯示，這份文件強調“致力於”結束加沙衝突，並以“希望”“安全”“和平”“繁榮”定義該地區的願景。但文件幾乎沒有涉及具體措施，尤其是完全沒有提及“兩國方案”。



埃及總統塞西說，“兩國方案”是實現巴勒斯坦人與以色列人和平共存的唯一途徑。埃及有意舉辦一場關於加沙地帶重建和發展的國際會議。