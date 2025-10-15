中評編譯：特朗普的中東政策影響力

中評社首爾10月15日電（記者 崔銀珍編譯）世宗研究所理事長、前外交部朝核問題大使李容濬在10月13日發表於《朝鮮日報》的專欄中指出，隨著美國提出的加沙地帶和平構想第一階段協議達成，特朗普式“以實力實現和平”的戰略及其手段“以實力為後盾的外交”備受關注。他同時表示，第二階段協議固然更為艱難，但若得以實現，將可能成為促進中東和平的歷史性壯舉；並預計該戰略或將擴大適用於俄烏戰爭與對華霸權競爭等整體對外政策，此舉亦將對美國與韓國等盟國之間的安保與貿易協商產生重大影響。以下為專欄全文：



加沙地帶雖在1947年聯合國大會決議中被指定為巴勒斯坦領土，但自第一次中東戰爭（1948年）以來由埃及占領，第三次中東戰爭（1967年）後則由以色列占領。自1994年起，根據以色列與巴勒斯坦解放組織（PLO）之間的《奧斯陸協議》，該地區成為巴勒斯坦自治政府的管轄區域。然而，自治政府內的強硬武裝派別哈馬斯於2007年以武力奪取加沙地帶的統治權後，以色列與哈馬斯之間爆發了三次（2008年、2012年、2014年）大規模加沙戰爭，並因2023年10月7日哈馬斯對以色列平民的突襲，第四次加沙戰爭由此爆發。



起初作為以色列內部衝突的加沙戰爭，隨著位於什葉派“新月地帶”的黎巴嫩、敘利亞、伊拉克等武裝勢力，以及伊朗與也門胡塞武裝組成的所謂“抵抗軸心”開始軍事介入、支援哈馬斯，迅速演變為一場國際性衝突。對此，以色列為徹底剿滅哈馬斯及其背後之“抵抗軸心”而採取強硬應對，戰火經由黎巴嫩真主黨、敘利亞與伊拉克蔓延，直至對伊朗本土實施轟炸。美國亦參與攔截伊朗導彈並對其核設施實施打擊。儘管一度引發大規模中東戰爭再起的擔憂，但此前被高估的伊朗軍力在以色列面前不堪一擊。



在平定“抵抗軸心”後，以色列加強了旨在徹底剿滅哈馬斯的攻勢；而試圖恢復加沙地帶統治權的哈馬斯則以居民為“人盾”，拒絕投降。雙方激烈對峙之際，以色列與哈馬斯最終在美國施壓下同意盡早停火，迅即就美國提出的“加沙地帶和平構想”第一階段措施達成一致。該協議以“24小時內停止敵對行動、其後72小時內釋放所有人質”為核心內容，為飽受戰火的中東地區意外開啟了和平之門。儘管雙方強硬派仍有反對，履行過程中預計將面臨諸多難關，但大勢已定。

