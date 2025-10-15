外交部10月14日例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月15日電（記者 海涵）外交部發言人林劍14日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



林劍：法國總統外事顧問博納將於10月15日至16日來華，同中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行新一輪中法戰略對話。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，瑞典外交大臣斯蒂納加德將於10月16日至17日對中國進行正式訪問。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，加拿大外長阿南德將於10月16日至17日訪華。



總台央視記者：中方剛剛發布了法國總統外事顧問博納來華舉行中法戰略對話的消息。中方如何看待當前中法關係？對此輪對話有何期待？



林劍：中法都是聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國。近年來，在兩國元首戰略引領下，中法關係保持穩健發展勢頭。今年5月，習近平主席同馬克龍總統通電話，就中法加強戰略溝通、共同維護多邊主義、促進世界和平穩定等達成重要共識，為新形勢下中法關係發展指明方向。



中方期待通過此次對話，就雙邊關係和共同關心的國際地區問題同法方深入交流，推進落實兩國元首共識，鞏固互信、擴大合作，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為世界和平、穩定和繁榮作出新的貢獻。



中新社記者：中方剛發布了瑞典外交大臣斯蒂納加德訪華消息。中方如何看待當前中瑞關係？對此訪有何期待？

