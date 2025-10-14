日媒：特朗普又“TACO”了

中評社香港10月14日電／日本經濟新聞駐美作者竹內弘文撰文稱，10月13日的美國股市快速反彈，道瓊斯工業平均指數比上週末上漲587點（1.3%），以4萬6067點收盤。10月10日美國總統特朗普暗示對中國大幅提高關稅的可能性，導致股價暴跌，但隨後轉而表示樂觀，吸引了空頭回補。



13日是美國的假期，美國債券和外匯市場休市。美國股市與往常一樣進行交易，但參與者也有限。雖然並非道瓊斯指數的成分股，但半導體大型企業博通一度上漲11%。與美國OpenAI一起宣佈了人工智慧（AI）半導體的聯合開發，引發了關注。



不過，決定當天行情走勢的無疑是特朗普的“指尖干預”。“在針對中國在社交媒體上發文之後，行情開始有所扭轉”（美國股票交易員）



“無需擔心中國。一切都會好起來的”，“備受尊敬的習近平主席現在只是狀況不太好而已。他不希望自己的國家經濟不景氣，我也不希望”，特朗普 12 日在自己的社交媒體上發帖。



而在10日的長篇貼文中，反對中國限制稀土類出口，表示不滿稱“中國變得極度敵對”，表示“正在討論大幅提高關稅”，剛剛擺出不惜升級中美貿易戰的姿態。



13日的市場反映了前一個交易日的情況。道瓊斯指數在一個交易日內完成了10日跌幅（878點）的“三分之二的反彈”。技術分析顯示，接近反彈至前期高點。主導13日行情反彈的行業是10日避險情緒佔優勢、出現暴跌的科技股和一般消費品。



以對科技股持樂觀態度而聞名的美國韋德布什證券公司(Wedbush Securities)的分析師丹尼爾·艾夫斯在12日的報告中指出，“美中之間激烈的言辭交鋒正在趨於平靜。這是買入科技股的好機會”。



特朗普表現出強硬態度，而當市場動盪時，又會緩和強硬態度或暫時中斷政策，這種情況此前也曾多次發生。



隨著4月2日宣佈的對等關稅導致美國股市、美國國債和美元暫時陷入“三殺”，在對等關稅啟動後不久，特朗普就暫停了部分加徵關稅，開始與各國和地區進行單獨談判。在與歐盟（EU）等的關稅談判中，也出現了懲罰性關稅的威脅和撤回。



放飛觀測氣球，觀察談判對手和市場的反應，尋找妥協點，這是特朗普式的談判術。不過，由於特朗普很少將強硬政策貫徹到底，英國《金融時報》評論員稱之為“TACO（特朗普總是臨陣退縮）”，甚至成為市場流行語。



這一次再次重覆的是特朗普總統的行動和市場反應，這符合已變得司空見慣的模式。如果硬要舉出市場參與者的死角，也許就是對TACO的習慣。



如果押注特朗普遲早會改變強硬態度而導致行情反應平淡，將加強特朗普繼續採取強硬政策的動機。特朗普政府政策運作的不確定性增加，對處於最高點的美國股市構成巨大風險。