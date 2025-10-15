外交部：中國將以更開放的姿態鏈接全球市場

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月15日電（記者 海涵）國際機器人聯合會主席伊藤孝幸日前接受採訪時表示，中國機器人產業正以前所未有的速度發展，躍升為全球製造業自動化的重要引擎。外交部發言人林劍13日在例行記者會上就此表示，中國將繼續深入實施創新驅動發展戰略，以更開放的姿態鏈接全球市場，與世界共享中國科技發展成果。



林劍說，國際機器人聯合會此前發布的《2025年世界機器人報告》顯示，2024年中國在役工業機器人存量突破200萬台，居全球首位。與此同時，我們也看到中國機器人正在汽車、電子、金屬機械、家庭服務、醫療教育等領域展現出廣闊應用前景，逐步從實驗室走進工廠生產線和各國百姓家。



林劍表示，中國機器人量產化、應用場景多元化的背後，是蓬勃的創新動力和不斷優化的產業發展環境。這不僅推動了本土企業快速成長，也帶動了國際供應鏈和相關產業協同發展。當前，中國高新技術企業已超過50萬家，代表智能製造和數字化領先水平的“燈塔工廠”數量占全球40%以上，居世界第一，為中國經濟注入源源不斷的新動能，也為全球科技進步貢獻智慧與力量。



林劍指出，創新是引領發展的第一動力。中國將繼續深入實施創新驅動發展戰略，以更開放的姿態鏈接全球市場，與世界共享中國科技發展成果。

