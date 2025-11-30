湯錦台：談80年前台灣光復時期的歷史記憶

中評社香港11月30日電/客家台灣史研究會發起人湯錦台在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《尋找80年前台灣光復社會轉型時期的歷史記憶》，作者表示：本文聚焦日據時期台灣兩個客家家庭的子弟，同樣早早地直接擁抱了祖國，在台灣光復後同樣作為台灣客家人，成為歸鄉的遊子，但是時代的車輪帶來了他（她）們給台灣留下的不同的烙印。作者強調，作為與台灣光復同時走進這個時代場景的人物的最珍貴歷史記憶，並不是跟著父母輩走過那段艱苦歲月的追憶，也不是對走出國民黨加諸於台灣人民的思想枷鎖的心路歷程的回溯，而是嘗試從當中去找出經歷過異族五十年的統治之後，台灣與大陸之間仍然藕斷絲連的命運與血脈相連线索的意義。紀念台灣光復八十週年，就是要將兩岸命運相連的歷史繼續譜寫下去，也要把兩岸客家人血脈相連的歷史一直譜寫下去。文章內容如下：



對從小在台灣苗栗客家鄉下成長的我來說，台灣光復是我人生的起點，雖然記憶中對這件大事是一片空白，但對小時父母輩生活的追溯和週邊發生事物的追憶與整理，仍舊可以用來對今天台灣的現狀作出反思。從國民政府入台後的作為到民間生活的變化及社會的轉變，這一切均可作為思考台灣從過去迎向未來的參考。



一、接收初期影響台灣社會治亂的四股力量



1945年日本的投降，對台灣社會而言是劃時代的大事。從日本人統治轉變到國民政府統治，台灣人民所經歷的不僅是主權的回歸中國，更有全社會運作機制的又一次巨大調整與轉變，包括政治、經濟、教育、文化、軍事等方方面面。但最大的挑戰來自社會如何由亂而治，最後走上統治當局所期待的軌道。當時，有幾股力量的互動直接影響社會的治亂。一是國民黨黨政結構本身；二是台灣社會經歷日本五十年的統治以後，基本由地主與佃農兩個階級組成的社會結構，以及代表主導這一結構地主階級核心的士紳階層與新萌芽的知識分子群；三是受到國共鬥爭影響的新覺醒知識分子與社會青年力量；四是日本人政府、商業力量與教育力量撤退後遺留在台灣社會中的龐大物質財富遺產與思想、文化遺毒繼承者，這股力量至今仍然繼續存在，尤其是在不願認同中國人身份的一些人群中，後者的影響尤其顯著。