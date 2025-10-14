習近平會見斯里蘭卡總理阿馬拉蘇里亞

10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的斯里蘭卡總理阿馬拉蘇里亞。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月14日電／據新華社報導，10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的斯里蘭卡總理阿馬拉蘇里亞。



習近平指出，中國和斯里蘭卡傳統友誼源遠流長，兩國始終在和平共處五項原則基礎上發展雙邊關係，樹立了不同國家間友好相處、互利合作的典範。中斯兩國是發展振興的同路人、合作共贏的好夥伴。中方始終視斯里蘭卡為周邊外交重要方向，願同斯方一道努力，賡續傳統友誼，拓展互利合作，共同打造中斯命運共同體，更好造福兩國人民。



習近平強調，中方支持斯方維護國家主權、獨立、領土完整，走符合自身國情的發展道路，聚焦經濟發展，實現國家富強。中方願同斯方高質量共建“一帶一路”，共同拓展港口經濟、現代農業、數字經濟、綠色經濟、旅遊等合作，助力斯里蘭卡經濟社會發展。雙方要加強執法安全合作，堅決打擊跨境賭博和詐騙等犯罪活動。加強在聯合國等多邊框架內的協調和合作，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，堅定維護全球南方共同利益。



阿馬拉蘇里亞轉達迪薩納亞克總統對習近平主席的誠摯問候，表示習近平主席在全球婦女峰會上的講話意義深遠，彰顯中國為促進世界婦女事業發揮的重要領導作用。斯里蘭卡高度重視對華關係，堅定恪守一個中國原則，積極支持和參與高質量共建“一帶一路”。感謝中方為斯經濟社會發展提供的寶貴支持，希望學習借鑒中國式現代化經驗，進一步密切對華合作，實現自身新發展。習近平主席提出的四大全球倡議在當前動蕩國際局勢下具有重要意義，斯方將與中方共同踐行，維護全球南方共同利益。



王毅參加會見。

