吳琳琳：開羅宣言之前美策劃台灣共管論破產

中評社香港12月14日電/廈門大學新聞傳播學院博士生導師、廈門大學國際傳播中心研究員吳琳琳和廈門大學新聞傳播學院博士生胡月潘在中評智庫基金會主辦的《中國評論》總第334期發表專文《<開羅宣言>發表前美國策劃“台灣國際共管論”破產的考察》。文章稱，1942年8月，美國《幸福》《時代》《生活》三大雜誌公開提出“台灣國際共管論”觀點，引發中美之間一場輿論鬥爭。中華民族各界一致反對“台灣國際共管論”，主張二戰後應將台灣交還中國。以羅斯福總統為代表的美國政府，根據《大西洋憲章》規定，從美國根本利益出發，最終選擇支持中華民族立場。美國保守勢力策劃並得到英國贊同的“台灣國際共管論”胎死腹中。台灣光復是包括台灣同胞在內的整個中華民族共同浴血奮戰的結果。每個國家都是根據自己的國家利益和實力決定外交政策，“台獨”勢力希望藉外國勢力庇護“謀獨”，是不可能的。文章內容如下：



今年是二次世界大戰結束80周年，也是中國抗日戰爭勝利80周年，台灣光復80周年。正如習近平總書記強調：“台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。”〔1〕在《開羅宣言》發表前，中美之間關於台灣前途爆發了一場輿論鬥爭。美國知名媒體提出二戰後“國際共管”台灣，企圖將台灣納入美國計劃的防禦體系，主要置於美國控制之下，不允許台灣回歸中國。英國對美國輿論界這一立場也表示贊同，並加以利用。中華民族各界明確反對“台灣國際共管論”，與之進行了堅決鬥爭，主張二戰後應將台灣歸還中國。美國政府經過利害得失的衡量，最終選擇支持中華民族的立場，中華民族取得了這場輿論鬥爭的勝利。