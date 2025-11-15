中評月刊：兩岸融合發展的形勢及其推進路徑

中評社香港11月15日電/廈門大學台灣研究中心主任、南強重點崗位教授、博士生導師陳先才與廈門大學台灣研究中心博士研究生靳凱淇在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《當前兩岸融合發展面臨的形勢及其推進路徑》，作者認為：兩岸融合發展是中央政府推出的對台重大戰略部署，兩岸融合發展示範區建設三年多以來，已取得顯著突破與進展。但隨著島內政治生態的急劇變化，以及台海局勢的複雜嚴峻，尤其是賴清德上台以來，民進黨當局以所謂防範“大陸統戰”為名，刻意限縮兩岸民間交流，無疑對兩岸融合發展帶來顯著衝擊。當前，如何突破賴清德當局對兩岸融合發展示範區建設的阻撓，構成一項重大的戰略性挑戰。大陸方面應在兩岸關係面臨挑戰時尋求突破，從而化“危”為“機”，持續推動兩岸融合發展攻堅克難，不斷取得新的突破。文章內容如下：



當前兩岸關係面臨更加複雜嚴峻的局面，特別是賴清德上台以來，民進黨當局大肆宣揚“抗中保台”論調，人為製造兩岸之間的緊張與對抗，兩岸和平發展和台海局勢的穩定都面臨空前的挑戰。賴清德當局出台一系列政策和舉措，蓄意限制與阻撓海峽兩岸交流交往，尤其是民進黨對兩岸融合發展採取對抗態度，極力阻撓台灣民眾參與兩岸融合發展進程，企圖弱化大陸推動兩岸融合發展政策所產生的積極效果與外溢效應。



同時，大陸方面針對台灣內部政治形勢的急劇變化，以及台海局勢的複雜嚴峻，始終保持高度的戰略定力，致力於推動兩岸融合發展示範區建設穩定向前，且不斷取得突破和進展。自《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（簡稱：《意見》）發布以來，示範區的建設和發展充滿生機與活力。