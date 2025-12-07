羅炎成：兩岸融合發展經驗、挑戰與深化建議

中評社香港12月21日電/閩南師範大學副教授、兩岸一家親研究院特約研究員羅炎成在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊334期發表專文《推動兩岸融合發展的重要經驗、現實挑戰及深化建議》。作者稱，2014年11月1日兩岸融合發展理念首次提出後，大陸秉持“兩岸一家親”理念，貫徹“兩岸同胞同屬中華民族、兩岸經濟同屬中華民族經濟”要求，儘速推動政策部署與落實，形成“中央統籌-地方聯動-平台支撐”的促融機制，取得顯著成效，積纍了一大批成功經驗。因應中美戰略博弈持續複雜及民進黨當局遏阻不斷升級的挑戰，中國大陸應堅持貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，把穩兩岸融合發展方向盤，持續守正創新，總結並深化成功經驗的應用，進一步強化創新驅動，深化產業協同、民生保障與文化認同建設。進一步強化福建示範區的政策賦能，完善台胞同等待遇落實機制，構建兩岸命運共同體，為推進國家統一進程提供重要理論參考與實踐範式。文章內容如下：



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。對於台灣同胞因歷史遭遇和社會環境而形成的特定心態和感受，我們要“將心比心”方能“化解心結，心靈契合”。當前，台海局勢依然複雜嚴峻，在中美戰略對峙持續僵持及賴清德當局全方位“阻融拒統”的影響下，持續深化兩岸融合面臨不少挑戰，亟待總結經驗，解放思想，探索破困增效新路。