牛笑：韓國對華政策及朝鮮半島局勢走向分析

中評社香港11月30日電/上海政法學院政府管理學院講師牛笑在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊334期發表專文《李在明政府上台後對華政策及朝鮮半島局勢走向分析》。作者表示：李在明在競選期間強調對華關係重要性，其外交團隊中知華派影響力較大，為中韓關係發展奠定了基礎。然而，李在明上台後有意在美韓同盟框架下發展中韓關係，使得中韓關係發展不盡如人意。當前朝鮮半島局勢發展正處於關鍵階段，接下來中韓兩國尤其應針對解決半島問題加強合作，共同維護地區和平穩定。同時，中韓兩國在戰略溝通、經貿合作等領域加強合作也具有重要性與緊迫性。文章內容如下：



2025年6月3日韓國舉行總統選舉，來自進步勢力的共同民主黨候選人李在明當選新總統。從中韓關係發展經驗看，韓國保守勢力掌權的李明博政府、朴槿惠政府時期兩國關係雖有發展，但也有起伏和曲折，而進步勢力掌權的金大中政府、盧武鉉政府以及文在寅政府時期中韓關係發展迅速且穩定，因此李在明政府上台給中韓關係發展帶來一定契機。與此同時，隨著特朗普再次入主白宮、朝鮮最高領導人金正恩訪華，以及李在明政府最為重視對朝關係改善，朝鮮半島局勢發展處於關鍵期，朝鮮半島問題如何解決正成為中韓合作主要議題，中韓合作前景又會直接影響半島局勢走向。有鑑於此，本文旨在對李在明政府上台迄今的對華政策進行評估，並對下一步中韓關係發展與朝鮮半島局勢走向進行分析。



一、李在明曾表示高度重視對華關係



李在明在競選期間曾多次表示高度重視對華關係，在中國關注的有關主權安全核心利益問題上保持客觀立場，其執政團隊中知華派也有較大影響力，這些都給中韓關係健康穩定發展提供了良好基礎。