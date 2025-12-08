朱國斌、羅天恩：香港國安法回顧與前瞻

中評社香港12月22日電/香港城市大學法律學院教授朱國斌博士與香港城市大學法律學院博士後研究員、香港律師羅天恩博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊334期發表專文《《香港國安法》實施五周年——法律銜接、兼容、互補與體系完善》。作者系統地回顧了香港國安法與本地法律銜接及司法實踐成效，理論性地探討該法與憲法、全國性國家安全法律、香港特區本地法律以及香港普通法的銜接、兼容和互補的關係，特別深入探究香港法院如何運用普通法原則，詮釋《香港國安法》的實質罪行和程序條文、以普通法的不完整罪及從犯罪補充《香港國安法》，以及參考本地法律和做法協助《香港國安法》量刑。該研究同時揭示法律銜接過程中四個待完善方面，即：憲法條文的具體適用機制尚未明確；《香港國安法》與全國性國家安全法律的銜接路徑仍需探索；外部解釋材料的採納標準有待《香港國安法》與本地法律的銜接進一步完善釐清；及《香港國安法》與本地法律的銜接尚待進一步完善。文章內容如下：



一、問題的提出



﹙一﹚研究背景



《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（以下簡稱為《香港國安法》）自2020年6月30日晚在香港特別行政區正式頒佈實施。其後，隨著《香港國安法》的全面實施以及旨在落實《中華人民共和國香港特別行政區基本法》（以下簡稱為《香港基本法》）第23條的本地立法《維護國家安全條例》（以下簡稱為《國安條例》）等的通過，具有“一國兩制”制度特色的香港國家安全法律體系基本完善。