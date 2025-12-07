鄭容坤：論閩台民間信仰祖廟文化對台影響力

湄洲媽祖祖廟是世界上第一座媽祖廟，現存建築多為清代結構，媽祖廟建築群以前殿為中軸線佈局，依山勢而建。 中評社香港12月7日電/閩南師範大學法學院院長助理、政治學系主任鄭容坤副教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊334期發表專文《閩台民間信仰祖廟文化對台影響力的意蘊、現狀與建議》。作者認為，閩台民間信仰祖廟文化作為兩岸同胞長期互動形成的集體記憶載體，蘊含著獨特的對台文化影響力效能。其影響力表現為福建祖廟文化對台灣民間信仰分廟及關聯群體的凝聚力與吸引力，具有確定性、指向性、柔性化與綜合性等特徵，並由祖廟主體、分廟群體、廟際網絡及社會關聯條件等要素構成系統性文化網絡。實踐層面，該文化形態已在交流形式多元化、層級體系化、品牌效應凸顯及跨域拓展等方面取得成效。然而，當前面臨核心內涵闡釋深度不足、傳播轉化機制待完善、重點基地功能未展、文化創新動力欠缺、數字化建設滯後及協同治理機制不全等現實問題，制約了其潛在價值的充分釋放。未來需通過強化祖廟淵源研究、創新敘事傳播體系、激活資源轉化路徑、深化交流內涵、推進文化創新實踐及構建保障機制等方面，切實提升閩台民間信仰祖廟文化對台影響力的輻射能級。文章內容如下：



《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》提出，“發揮媽祖等民間信仰精神紐帶作用，開展形式多樣的民間信俗交流活動”①。這對福建民間信仰在促進兩岸同胞心靈契合上擔任重要角色、發揮積極作用寄予期望，而提升閩台民間信仰祖廟文化對台影響力，是做好這項工作的關鍵所在。在此背景下，深入探究閩台民間信仰祖廟文化對台影響力的內涵體系、成效特徵與優化路徑，具有重要的學術價值與實踐意義。基於此，本文在闡釋閩台民間信仰祖廟文化對台影響力意蘊要素的基礎上，結合田野調查資料，歸納其成效特色與現實問題，並提出因應對策，以期為提升閩台民間信仰祖廟文化對台影響力研究作基礎性準備。