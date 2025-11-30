中評論壇：論西南民族地區涉台合作

與會者合影 中評社香港11月30日電/中評智庫基金會、廣西師範大學桂台合作研究中心不久前在廣西桂林廣西師範大學桂台合作研究中心聯合主辦座談會，與會者包括中評智庫秘書長兼中評社總編輯羅祥喜、廣西師範大學桂台合作研究中心主任兼經濟管理學院教授劉澈元、廣西師範大學政治與公共管理學院副教授張晉山、桂林電子科技大學馬克思主義學院講師胡燕、廣西師範大學經濟管理學院講師劉方舟、廣西師範大學馬克思主義學院講師包圓圓。座談會由中國社會科學院研究員、中評智庫高級研究員王鍵主持。與會者圍繞如何充分利用西南民族地區優勢為兩岸融合發展提供新路徑、在兩岸關係中發揮更大作用，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊334期發表以《西南沿邊民族地區探索兩岸融合發展新路》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



王鍵：開場白



各位早上好，今天我們在風景秀麗的廣西桂林，由中評智庫與廣西師範大學桂台合作研究中心共同舉辦“西南沿邊民族地區探索兩岸融合發展新路”的思想者論壇。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，八十年前的今天，即1945年9月9日，日本在南京簽署投降書，是一個非常重要的歷史節點。