何志平：美國再揮關稅大棒 已成強弩之末

中評社香港1014日電/前香港民政事務局局長、香港首位眼外科教授何志平撰文表示，此次美國再揮關稅大棒，但是已成強弩之末。文章內容如下：



2025年亞太經合組織會議（APEC）峰會開幕在即，美國故態復萌，對中國既想和談又搞極限施壓。先是突如其來將15家中國企業列入“制裁”“實體清單”，接著啟動向所有停靠美國碼頭、由中國擁有、運營或建造的船舶收取“301”高額徵費，再次把中美貿易戰推入新一輪激流。中國隨後於9日連發六份公告，對包括五種中重稀土產品及稀土相關技術、設備與原材料等境外物品加強出口管控。特朗普當地時間10日則叫囂將對中國產品加徵100%關稅，並對所有關鍵軟件實施出口管控。這一系列的過招，加上特朗普的激烈反應，都側面印證了中國反制措施快速且精準地擊中了美國“痛點”。



從農田到礦場，從關稅到技術，這場曠日持久的中美貿易摩擦，早已不是單純的經濟分歧。它更像是一場漫長的消耗戰，每一項政策背後，都是一段複雜的博弈考量。美方背信棄義、反覆無常，究竟在賭什麼，又能否輸得起？



農產品滯銷 特朗普票倉不穩



首先，華盛頓對華301關稅部分豁免節點逼近，2026年美國中期選舉又臨近，特朗普必須穩固團結共和黨重要選民，因此大豆再次成為談判焦點。2023年中國進口大豆約9,940噸，巴西佔約7/10，美國約3/10。艾奧瓦等大豆重州過去五年對華出口近乎腰斬，逾一半農場已是虧損狀態。農民們曾是特朗普最堅定支持者之一，然而訂單遲遲未能恢復，不少人削減種植面積，轉行或將地租賃他人耕種，2025年美國農民或將虧損450億美元，怨聲載道。特朗普為安撫農民情緒，宣布將從關稅中撥款補貼農業，看似救命稻草，實質左手倒右手，由美國進口商支付關稅後，最終還是轉嫁到消費者身上，不僅解決不了根本問題，反而加重普通家庭生活負擔。