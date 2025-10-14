內蒙古人大原副主任王波一審被判死緩

中評社北京10月14日電／2025年10月14日，湖北省宜昌市中級人民法院一審公開宣判內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任王波受賄一案，對被告人王波以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對追繳在案的王波犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



新華社報導，經審理查明：2003年上半年至2024年5月，被告人王波利用擔任內蒙古自治區赤峰市委常委、副市長兼市城市基礎設施投資開發有限公司董事長，赤峰市委副書記兼市城市基礎設施投資開發有限公司董事長，包頭市委常委、副市長，巴彥淖爾市委副書記、市長，呼和浩特市委副書記、市長，內蒙古自治區政府黨組成員、副主席，內蒙古自治區人大常委會黨組副書記、副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，收受上述單位和個人所送財物共計折合人民幣4.49億餘元。



宜昌市中級人民法院認為，被告人王波的行為構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鋻於其具有重大立功表現，受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。



據悉，宜昌市中級人民法院于2025年6月26日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人王波及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，王波進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾30餘人旁聽了庭審。