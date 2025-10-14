王毅會見智利前總統巴切萊特

中評社北京10月14日電／10月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席全球婦女峰會的智利前總統巴切萊特。



新華社報導，王毅表示，巴切萊特女士是世界知名政治家、也是中國人民的老朋友，擔任智利總統期間推動中智建立全面戰略伙伴關係，作為聯合國婦女署首任執行主任為爭取男女平等作出重要貢獻，出任聯合國人權高專期間主持公道，客觀理性看待中國發展，推動雙方平等友好交流，希望你繼續為聯合國事業及世界和平與穩定做出積極努力。



王毅說，當前多邊主義面臨嚴重衝擊。聯合國需要改革，但目的不是削弱而是要加強聯合國，捍衛聯合國憲章、維護聯合國權威、發揮聯合國的核心作用。中國是第一個在聯合國憲章簽字的國家，始終是聯合國事業的堅定維護者、長期合作者。中國作為負責任大國，積極踐行真正的多邊主義、遵守國際法準則、履行應盡的國際責任、盡力支持發展中國家，推動構建人類命運共同體。歷史和事實將證明，單邊霸凌不得人心，世界必將走向多極化，聯合國定能克服風險挑戰，繼續為和平盡力，為發展盡責，為人類開闢更加美好的未來。



巴切萊特祝賀中方成功舉辦全球婦女峰會，表示智中友好源遠流長，智利是第一個同新中國建交的南美國家，也是第一個同中國簽署自貿協定的拉美國家。兩國關係高水平發展是因為雙方都秉持相同價值理念，都支持多邊主義，支持和平解決爭端，支持聯合國主導地位。我完全贊同習近平主席指出應朝著構建人類命運共同體目標，共同創造人類更加美好的未來。我們需共同努力，通過改革強化聯合國作用，攜手應對全球性挑戰。