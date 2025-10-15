美前高級情報官：中國對統一有長遠政治戰略

卡爾弗認為，北京對統一有長遠政治戰略，不是衹有軍事 中評資料相 中評社華盛頓10月14日電（記者 余東暉）美國前高級情報官卡爾弗（John Culver）認為，中國有實現統一的長期政治戰略，其中包含了軍事因素，但美國太多人只關注軍事層面。很多美國人在宣揚所謂2027年時間表，是嚴重失實的論調，為美國增加國防開支和聯合盟友威懾中國尋找理由。



美國智庫史汀生中心“重塑美國大戰略”項目今年7月舉行“圓桌會議”，美國安全戰略專家探討了台海戰爭的可能性以及美國的應對策略。與史汀生中心這個項目有合作關係的Inkstick Media最近刊登了與會專家的主要觀點。



前美國高級東亞情報官、布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心非常駐高級研究員卡爾弗表示，過去十年，美國公眾對中國軍事實力和衝突前景的諸多評論已從專家群體轉向評論家，一些幾乎肯定是錯誤的陳詞濫調被廣泛傳播，從而形成有嚴重缺陷的敘述。最廣為流傳的說法是2027年時間表。儘管這一觀點遭到許多專家和美國情報部門高層的反對，但它依然存在，並為美國增加國防開支以及聲稱美國和盟友必須阻止中國動武尋找理由。



卡爾弗指出，對中國領導人來說，台灣是需要努力避免的危機，而非希望抓住的機遇。但是如果迫不得已需要動武，北京很可能會開戰，但這或許並非華盛頓某些人所預期的戰爭。北京有一個實現統一的長期政治戰略，其中包含軍事因素。但美國太多人只關注軍事層面。

