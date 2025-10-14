又一州擬重劃選區　美兩黨搶位大戰愈演愈烈

中評社北京10月14日電／美國北卡羅來納州議會共和黨高層13日宣布，下周將就重新劃分該州在國會眾議院議席的選區舉行表決，共和、民主兩黨“搶位子”戰場可能又添一州。



新華社報導，北卡州議會參眾兩院目前均由共和黨人把持。共和黨人決定在20日開始的會議上表決重新劃分選區的方案。如果方案通過，明年美國中期選舉中共和黨有望增加一個國會眾議院席位。



北卡州目前衹有一個“搖擺選區”，當地一名民主黨籍議員去年以不到2%選票的優勢獲得連任，因而只需對選區劃分稍作變動就有可能幫助共和黨候選人明年獲勝。



目前，共和黨在國會眾議院僅以219席比212席占據微弱優勢，屬於“弱勢多數黨”。按照美聯社的說法，從歷史上看，美國總統所屬的黨通常會在中期選舉中丟失席位。



北卡州議會共和黨人2023年重劃過選區，次年共和黨候選人贏得該州在國會眾議院14個席位中的10個，打破了先前與民主黨人勢均力敵的局面。



時隔兩年，共和黨人再次謀求在北卡州重劃選區。北卡州議會共和黨領導層13日直言不諱地說，此舉旨在“為共和黨多拿下一個國會席位”，挫敗民主黨人重劃選區的努力，以捍衛總統特朗普在選舉中的勝利。北卡州參議院共和黨籍議長菲爾·伯傑點名加利福尼亞州民主黨籍州長加文·紐森，稱共和黨必須確保後者“無法左右誰在國會占多數”。

