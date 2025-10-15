快評：回到真正的“九二共識”　才是正道

中評社快評／國民黨主席候選人郝龍斌14日提出兩岸政策主張，其中提到所謂對岸必須先承認“中華民國”存在的事實，才有“一中各表的九二共識”。郝龍斌的主張曲解、否定了“九二共識”；國民黨前副秘書長張榮恭直言，郝龍斌等於推翻“九二共識”本可擱置爭議的原意。



“九二共識”是指“海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義”。“九二共識”的歷史經緯和重要作用非常清楚，重要性在於明確界定兩岸關係的性質，即大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係、也不是一中一台。



2020年6月，國民黨改革委員會提出兩岸新論述建議案，其中沒提堅持“九二共識”，也未提反對“台獨”，整個論述被外界諷為“跟民進黨沒兩樣”。自此之後，國民黨有關“九二共識”的立場常被質疑，兩岸路線愈來愈向民進黨靠攏。



任何曲解、否定“九二共識”的言行，無助於改善和發展兩岸關係，也是徒勞的。近十年來，民進黨當局不承認“九二共識”，不斷曲解、污名化“九二共識”，但依然繞不開、翻不過去“九二共識”。



堅持“原汁原味”的“九二共識”，是大是大非問題。試圖推翻“九二共識”，是痴心妄想、不自量力！奉勸國民黨及未來的主事者，真正為兩岸和平發展、為民眾福祉著想，回到真正的“九二共識”，這才是正道。