關稅政策對美國消費者影響日漸凸顯

2025年10月14日國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家皮埃爾－奧利維爾·古林查斯（左二）在美國華盛頓特區舉行的世界經濟展望新聞發布會上發表講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據人民網綜合彭博新聞社報導，美國高盛集團10月12日發布的最新研究顯示，關稅對美國消費者價格的傳導已進入加速期，這不僅給美國國債市場增添不確定性，更意味著美國消費者正成為關稅成本的最終主要承擔者。高盛經濟學家埃爾西·彭與戴維·梅裡克爾在報告中測算，截至今年6月，除了美國企業為維持市場份額仍承擔64%的關稅成本，消費者承擔22%；若最新一輪關稅延續既往模式，到年底消費者負擔比例將飈升至55%，企業承擔比例則降至22%。



高盛集團的報告還指出，美國政府通過一系列關稅及貿易限制措施打亂了全球貿易秩序，儘管美國政府官員堅稱貿易夥伴會承擔關稅成本，但實際情況是美國進口商需向美國海關及邊境保護局繳納關稅，而當企業將關稅成本轉嫁時，消費者將面臨更高的商品價格。



部分美國國內生產商借關稅壁壘伺機漲價，進一步加劇通脹壓力。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行刊文稱，定價數據顯示，關稅正在產生逐步顯現的影響，美國消費者面臨的物價仍在上漲。哈佛商學院定價實驗室的“關稅追蹤器”每日監測美國大型零售商銷售的35萬多種商品價格。研究顯示，受關稅影響的進口商品平均漲價約5%，美國本土商品價格同樣高於常規水平，美國本土商品還出現明顯“跟漲效應”，在進口依賴度超50%的品類中尤為突出。



美國經濟分析局的數據顯示，作為美聯儲核心通脹指標，8月美國核心個人消費支出（PCE）價格指數同比上漲2.9%，為2月以來新高水平。高盛集團預測受關稅推動，年底該指數將升至3%，今年以來關稅已累計推升核心個人消費支出價格0.44%。上游生產端的成本壓力更為顯著，美國勞工統計局8月發布數據顯示，7月生產者價格指數（PPI）環比漲幅0.9%，為2022年6月以來最大漲幅；同比漲幅達3.3%，遠高於6月份的2.3%和市場預期的2.6%，為今年2月以來最高水平。美國有線電視新聞網指出，生產商成本的急劇上升，預示著更高價格將很快轉嫁給消費者。