第五屆海峽兩岸同名鄉鎮協作會議在陝舉行

會議現場（圖片來源:海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議秘書處） 中評社北京10月15日電／金秋十月，情滿橫山。10月14日，以“同名心更近，同根情更濃”為主題的第五屆海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議，在陝西省榆林市橫山區隆重開幕。來自海峽兩岸九地同名“橫山”鄉鎮的130餘名代表跨越山海，共赴“橫山之約”，圍繞兩岸基層交流與農文旅產業合作發展，共敘血脈親情，共商融合發展。



全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周，全國人大代表、全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球，榆林市僑聯主席王華勝，陝西省委台辦副主任王政君，陝西省台聯秘書長楊遠，民革榆林市委會主委李和平，榆林市橫山區委書記苗玉祥等中省市區級領導，以及海峽兩岸九地的嘉賓代表等出席會議。



苗玉祥致歡迎辭，台灣新竹縣縣長楊文科通過視頻表達問候與祝願，王華勝和楊遠先後致辭，楊毅周講話。海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議秘書長王呂剛作主旨宣講，各“橫山”鄉鎮代表分別介紹當地農文旅特色產業和產品，並共同啟動農文旅合作儀式。會議宣讀《海峽兩岸同名鄉鎮“橫山”互動協作倡議》，榆林市橫山區城關街道與台灣新竹縣橫山鄉進行了會旗交接。



楊毅周在講話中指出，兩岸“橫山”因同根而相知、因同名而相聚、因同心而相約。十年來，以“橫山”為名的相聚，已成為推動兩岸基層交流、深化融合發展的重要平台，充分彰顯了“兩岸一家親”的深厚情誼。他強調，各地“橫山”要持續發揮優勢，探索產業合作新路徑，進一步健全機制建設。要以中華文化為紐帶，將兩岸“橫山”打造為推進中華文化在兩岸傳承創新、推動兩岸文化產業蓬勃發展的重要載體，促進兩岸同胞心靈契合。要夯實交流根基，用好“橫山”資源，深化合作共贏，進一步增進彼此認同，讓合作成果惠及兩岸同胞。



楊遠表示，要完善創新合作機制，建立健全定期交流制度，鞏固深化橫山互動協作會議成果，實現互利雙贏、協同發展。要突出文化交流主題，傳承弘揚好包括橫山地名在內的中華優秀傳統文化，傳遞大陸好聲音，廣泛凝聚共識，涵養家國情懷，促進兩岸同胞的心靈契合。要貫徹落實好中央惠台政策，深化兩岸各領域融合發展，幫助台胞更好地融入大陸，在增進兩岸“橫山”鄉親情誼中保障同胞福祉。



王華勝表示，榆林將以此次會議為契機，與台灣“橫山”的鄉親們一道，以“橫山”為媒、以情誼為橋，攜手以文化聚心，共同挖掘“橫山”歷史文化內涵，讓中華文化的根脈在兩岸鄉親心中扎得更深；以基層聚情，推動兩岸“橫山”鄉鎮建立常態化交流機制，讓兩岸同胞的情誼在日常互動中愈發深厚；以產業聚力，結合兩地產業優勢，尋找合作契合點，共享發展機遇、共促產業升級，為兩岸融合創新發展作出更大貢獻。