李家超：立法會換屆人事更替實屬正常

李家超表示，任何組織因為換屆而出現人事更替屬於正常，並尊重他們的決定。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京10月15日電／據文匯網報導，多名現任立法會議員相繼宣布將不會參加第八屆立法會選舉。香港特區行政長官李家超昨日在行政會議舉行前會見傳媒時表示，任何組織因為換屆而出現人事更替屬於正常，並尊重他們的決定。他強調，現屆立法會務實、高效審議法案工作，四年會期內，總共通過了約130條法案，較上一屆立法會的同期超出六成。第八屆立法會選舉提名期將於本月24日開始。李家超鼓勵愛國愛港、具有才能、有志服務香港的人士積極爭取提名、報名參選，亦呼籲市民踴躍投票，特區政府會確保選舉公平、公正、誠信，亦會安全、有序地進行。



現屆四年通過約130條法案



李家超指出，自己一直重視立法會議員的意見，每年的施政報告都會吸納很多立法會議員的建議。本屆立法會務實、高效審議法案工作，四年會期共通過約130條法案，更處理多年來難以解決的問題，包括審議和全票通過《維護國家安全條例》，行政、立法共同為香港完成26年多來都未完成的憲制責任；通過有關簡朴房的規管條例，與政府一同解決纏繞香港十多年的劣質劏房問題；網約車規管的有關草案亦將在本星期恢復二讀，如果獲得通過，大家將會解決超過10年的網約車規管空白問題。



目前已有多位現屆議員宣布不參選下一屆立法會選舉，李家超表示，留意到宣布不參選的議員來自多個年齡組別，他們已向公眾說明不參選的原因，包括個人因素如家庭原因、希望專注自身關注的事務、進行學術研究，以及希望薪火相傳等。每個組織都會因換屆而更換人士，無論是立法會，甚至是不同團體，都經常出現一代新人換舊人，對於延續不同組織運作及培育新人才，令組織可以薪火相傳，讓不同人士有機會展現自己的能力去貢獻社會，這是正面的發展。不同年紀人士都有可以貢獻自己長處的地方。



他續指，在政府的角度，希望香港的制度可以不斷延續，有效地令立法會議員履行作為議員的職責，審議法例、提出不同的意見。事實上，政府重視立法會的意見，除了在施政報告里吸納外，在很多條例草案，政府聽了意見，提出修正案，有些更差不多有接近100條修正案。所以他期待有心、有能力的人士參選，對於整個香港都重要，因為政府所有措施或法案都要經立法會審議，而在立法會審議期間提出的意見，希望政府修訂的，對於整體社會的福祉很有重要性，所以希望大家踴躍參選及投票。