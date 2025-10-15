習近平會見加納總統馬哈馬

10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的加納總統馬哈馬。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的加納總統馬哈馬。



習近平指出，今年是中國和加納建交65周年。中加友誼由兩國老一輩領導人親自締造，歷久彌堅。中方堅定支持加納走符合自身國情的現代化道路，願同加方推動各領域合作提質升級，為共築新時代全天候中非命運共同體作出更大貢獻。



習近平強調，中方始終秉持真實親誠理念和正確義利觀開展對非合作，願同加方增進政治互信，在涉及雙方核心利益和重大關切問題上相互支持。雙方要共同落實中非合作論壇北京峰會成果，探索多元化合作模式；拓展礦業、能源、基礎設施建設、農漁業等領域合作，幫助加方將資源優勢轉化為發展動能，實現資源開發和環境保護有效協同，推動兩國合作高質量發展；共同踐行全球治理倡議，推動構建更加公正合理的全球治理體系。雙方就共同發展經濟夥伴關係協定早期收穫安排達成原則共識，期待加方早日從中國對非洲建交國100%稅目產品零關稅舉措中受益。



馬哈馬熱烈祝賀中國成功舉辦全球婦女峰會，認為這次峰會意義重大，彰顯中國推動世界婦女事業發展的領導力。他表示，加納同中國的友好關係歷史悠久，感謝中方通過中非合作論壇和共建“一帶一路”框架下合作對加納提供大力支持和幫助。加方堅定奉行一個中國政策，致力於深化對華關係，期待同中方加強貿易、數字經濟、基礎設施建設、能源、礦產、人文交流等合作，推動兩國關係邁上新台階。加方堅定支持多邊主義，願同中國等理念相近國家加強團結，密切多邊協調，踐行全球治理倡議，維護國際公平正義。



王毅參加會見。

