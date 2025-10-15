習近平會見莫桑比克總理萊維

10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的莫桑比克總理萊維。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的莫桑比克總理萊維。



習近平指出，中莫建交50年來，兩國傳統友誼經受住國際風雲考驗，堅如磐石。中方願同莫方繼續堅定相互支持，加強戰略協作，拓展互利合作，不斷深化中莫全面戰略合作夥伴關係，共同書寫下一個更加輝煌的50年。



習近平強調，中方支持莫方獨立自主探索符合自身國情的發展道路、維護國家團結穩定，願同莫方加強政府、政黨、立法機構合作，深化治黨治國經驗交流。雙方要以落實中非合作論壇北京峰會成果為契機，深化務實合作，共同探索能源礦產資源和基礎設施建設綜合開發、協調發展的合作新路。加快莫桑比克中國文化中心建設，增進兩國人文交流和民心相通。中方願同莫方一道落實全球治理倡議，反對單邊主義和霸權主義，維護兩國和全球南方共同利益。



萊維表示，習近平主席在全球婦女峰會上的講話影響深遠、意義重大，莫方願同中方共同落實峰會成果，推動世界婦女事業發展。中國是莫桑比克信賴的好夥伴，建交50年來，兩國始終相互支持、密切合作。莫方堅定奉行一個中國原則，願學習借鑒中國發展經驗，密切同中方經貿、能源、礦業、科技、教育等領域合作，助力自身經濟社會發展，更好造福人民。莫方支持中方提出的四大全球倡議，讚賞中國以自身發展為世界繁榮穩定作出積極貢獻，願同中方加強多邊合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



王毅參加會見。