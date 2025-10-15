習近平會見多米尼克總統伯頓

10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的多米尼克總統伯頓。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的多米尼克總統伯頓。



習近平指出，多米尼克是中國在加勒比地區的好朋友、好夥伴。建交20多年來，兩國始終相互尊重、平等相待，政治互信不斷鞏固，各領域交流合作蓬勃開展，人民友誼日益深厚，樹立了不同社會制度、不同大小國家間友好合作的典範。中方願同多方一道，推動兩國關係邁向更高水平，更好造福兩國人民。



習近平強調，中多雙方要鞏固政治互信，加強治國理政經驗交流，密切政府、立法機構、政黨間交往。要深化務實合作，中方願繼續支持多方提升應對氣候變化和防災減災能力，加強基礎設施、清潔能源、醫療衛生、農業、婦女賦權等合作，密切文化、教育、旅遊等人文交流。要加強多邊協作，共同踐行四大全球倡議，推動構建人類命運共同體。要落實全球婦女峰會共識，深化婦女能力建設合作。



伯頓表示，中國是多米尼克偉大的朋友和極為珍視的夥伴，感謝中方的寶貴支持和真誠友誼。多米尼克和中國擁有共同理念和追求，深化多中關係將為多米尼克人民帶來光明前景。多方堅定支持一個中國原則，願同中方深化經貿、農業、綠色經濟、新能源、衛生、應對氣候變化等領域合作，密切人文交流，推進拉中合作，不斷書寫兩國關係新篇章。中國作為當今世界重要的和平穩定力量，提出構建人類命運共同體願景，同世界共享發展機遇，促進全球南方團結，鼓舞各國人心，是世界希望的燈塔。習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為各國實現和平共處、共同繁榮指明了方向。多方願同中方密切協作，反對單邊主義、霸權主義，維護發展中國家共同利益。



王毅參加會見。

