﻿美眾議長：此次政府停擺或為“史上最長”

這是10月1日在美國首都華盛頓拍攝的美國國會大廈。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據大公報綜合霍士新聞、美聯社報導：美國聯邦政府從10月1日起開始停擺，迄今已半個月。共和黨籍眾議院議長約翰遜13日稱，此次停擺時長可能成為“歷史之最”。財長貝森特表示，這一輪停擺已開始影響國家經濟。



美國聯邦政府最近也是最長的一次停擺發生在2018年末至2019年初，同樣在特朗普任內，當時國會未能通過包含美墨邊境建墻費用的臨時撥款法案，導致聯邦政府停擺35天。



眾議院議長約翰遜13日繼續將引發停擺的責任歸咎於民主黨，並警告美國“正快速走向美國歷史上最久的政府停擺”。約翰遜稱，在民主黨人暫停醫療保險相關福利開支上的要求、重新恢復政府運作之前，他“不會進行談判”。眾議院民主黨領袖傑弗里斯則稱，民主黨願意坐下來談，但解決辦法絕不是“先通過臨時撥款法案，再討論醫保問題”，“共和黨人根本不值得信任”。



參議院於14日復會，當晚就臨時撥款法案舉行第八次表決。



聯邦政府停擺影響在全美範圍持續蔓延。美媒報導稱，空中交通管制人員短缺造成更多航班延誤，12日全美近8000架次航班延誤，270多個航班取消。政府停擺還影響農民補貼發放和小型企業貸款。



美媒指出，兩黨在醫保相關福利開支等核心分歧上仍不讓步，迅速達成妥協的前景渺茫。