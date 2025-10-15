特朗普狠批《時代》封面照片“史上最糟”

特朗普再次登上《時代》封面，但對照片表示不滿。＼網絡圖片（圖片轉載：大公報） 中評社北京10月15日電／據大公網綜英國《獨立報》報導：美國《時代》雜誌最新一期以美國總統特朗普為封面人物，主題為“他的勝利”（His Triumph），聚焦特朗普在促成以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成加沙停火協議過程中發揮的作用。但特朗普13日抱怨《時代》選了一張“史上最糟糕的照片”。



特朗普在其自創社交平台Truth Social上發文稱：“《時代》寫了一篇關於我的還不錯的報導，但卻選了可能是史上最糟糕的一張照片。他們讓我的頭髮‘消失’了，然後在我頭頂上方放了某種漂浮的東西，看起來像一頂漂浮的王冠，但非常小。真是怪誕！”他還抱怨說，自己不喜歡仰拍的照片，並表示這張照片“理應被點名批評”。



《時代》雜誌曾多次刊登對特朗普不利的封面照。今年2月的一期《時代》雜誌封面讓億萬富豪馬斯克坐在美國總統辦公桌前，諷刺特朗普讓馬斯克主導聯邦政府裁員行動，數百萬政府雇員任由馬斯克擺布。但在最新一期雜誌中，《時代》稱讚特朗普在加沙停火問題上取得重大成果。《時代》在X平台發文稱，加沙停火協議可能成為特朗普第二個任期的“標誌性成就”，並成為中東局勢的“戰略轉折點”。