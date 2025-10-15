日本擬21日選新首相　朝野角力陷混戰

左圖：（從左到右）立憲民主黨黨首野田佳彥、自民黨前總裁石破茂、日本維新會聯合黨首吉村洋文和國民民主黨黨首玉木雄一郎7月一同出席辯論會。＼路透社；右圖：高市早苗離開自民黨總部。＼美聯社（圖片來源：大公報） 中評社北京10月15日電／據大公網綜合報導：日本執政黨自民黨14日表示，將於21日召集臨時國會。日媒稱，若自民黨規劃的日程順利推進，石破茂內閣將於21日總辭，同日國會將舉行首相指名選舉。由於公明黨黨首齊藤鐵夫10日宣布退出執政聯盟，自民黨總裁高市早苗拜相之路出現變數。三大在野黨黨首定於15日舉行會談，預計將就推舉統一首相候選人進行協商。



據報導，日本首相指名選舉將分別在眾參兩院進行，在第一輪投票中獲過半票數的候選者直接勝出。如果無人獲得過半票數，則得票前兩名的候選者進入第二輪，得票多者獲勝。



公明黨日前突然退出執政聯盟，結束與自民黨長達26年的結盟關係。齊藤明確表示，公明黨議員不會在首相指名選舉第一輪投票中支持高市，而是會投票給他自己。少了公明黨支持，令高市出任首相的前景更不確定。



三大在野黨黨首或推統一候選人



三大在野黨立憲民主黨、國民民主黨和日本維新會14日下午舉行幹事長會議，並決定於15日再舉行黨首會議，商討共同推出一名首相候選人。



國民民主黨黨首玉木雄一郎此前表示，自己“有決心成為首相”，又稱如果要共同組建政府，就必須要在基本政策上達成共識，尤其是安全政策。他同時敦促立憲民主黨轉向更現實的安全政策。



立憲民主黨黨首野田佳彥則表示，會考慮投票給玉木，支持他擔任首相。若玉木成功當選，將是自民黨2009年以來首次失去執政權。



至於公明黨方面，齊藤12日表示，有可能與立憲民主黨等在野黨進行合作，不過強調公民黨與自民黨“不會變成敵對關係，至今建立的合作關係仍將持續”。



目前，高市領導的自民黨在眾議院占有196席，而三大在野黨合共擁有210席。若三大在野黨能成功推選統一首相候選人，且獲得公明黨的24票，就已超出勝選所需的過半票數。就算公明黨不加入在野黨陣營，只要該黨在首相指名選舉中不支持高市，三大在野黨共推的候選人得票數仍可超越高市，衝擊首相之位。